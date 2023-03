﻿Hannoverscher Kaffee-Fan kauft Bremer Firma Lloyd-Caffee

Hannover/Bremen. Mit seiner Hannoverschen Kaffeemanufaktur ist der überzeugte Lokalpatriot Andreas Berndt ein echter Hannover-Botschafter. Jetzt aber wird er seiner Heimatstadt untreu – zumindest geht er ein bisschen fremd. In Bremen hat er die Traditionsmarke Lloyd-Caffee gekauft und will versuchen, ihr zu alter Strahlkraft zu verhelfen.

Lloyd-Caffee wird künftig von einem Hannoveraner gemanagt

„Die Marke Lloyd-Caffee fasziniert mich schon lange“, sagt Berndt. Wirtschaftlich sei das Unternehmen während der Corona-Krise in schwieriges Fahrwasser gekommen, möglicherweise habe es auch Managementfehler gegeben. Als die Firma im vergangenen Jahr zum Verkauf stand, „da musste ich förmlich zugreifen – bevor irgendein Konzern sich die Marke einverleibt“, sagt Berndt.

Der Mann ist ein Macher. Gelernter Biologe und Chemiker mit berufsbegleitendem Wirtschaftsstudium, hat er viele Jahre in Brauereien von Flensburger bis Jever gearbeitet, hat bei Rewe im Management und drei Jahre bei Hannover 96 im Marketing gearbeitet. Dann hat er sich mit Mitte 50 seinen Traum erfüllt und hat eine Kaffeerösterei gegründet.

Hannoversche Kaffeemanufaktur: 45 Beschäftigte und Ableger in China

Seine Hannoversche Kaffeemanufaktur umfasst inzwischen 45 Beschäftigte (davon 30 sozialversicherungspflichtig angestellt, der Rest als Aushilfen und Studierendenjobs), betreibt seine große Rösterei im Burgdorfer Gewerbegebiet (in Hannover gab es zu oft Nachbarärger wegen der Gerüche), hat eines der sicherlich schönsten Cafés Hannovers mit Rösterei an der Marktkirche, dazu seinen Café-Standort in Limmer, ein Outlet-Geschäft in Hänigsen und – über einen seiner Söhne – eine Dependance in China. Zwar nicht mehr in der Hannoverschen Straße in Changde – das Projekt hatte sich 2022 totgelaufen –, aber dafür in Shenzhen, wo das Unternehmen Gastronomie und Hotellerie mit deutschem Kaffee beliefert.

Bohnen mit hanseatischem Flair: Andreas Berndt, eigentlich Gründer der hannoverschen Kaffeemanufaktur, hat die Bremer Traditionsfirma Lloyd-Caffee übernommen. © Quelle: HKM

Seinen Kaffee hat Berndt in die Handelsregale von Edeka und Rewe, bei Famila und Denn’s gebracht. „Der Handelssektor hat mich über die Corona-Krise gebracht, als die Gastronomie ihren Umsatzeinbruch hatte“, sagt er, „und jetzt, wo die Menschen zum Teil preissensibler einkaufen, profitiere ich von der Gastronomie.“ In rund zwei Dutzend Gastronomiebetrieben wird Kaffee der Hannoverschen Manufaktur ausgeschenkt.

Neues Projekt für den Kaffee-Liebhaber

Aber mutiert der Hannoveraner jetzt zum Bremer? „Nein“, sagt Berndt: „Weder wandere ich nach Bremen aus, noch wird die Bremer Befürchtung Realität, dass die Hannoversche Kaffeemanufaktur die Bremer Marke übernimmt.“ Vielmehr habe er „als Kaffee-Liebhaber ein neues Projekt gestartet“.

Genussmensch: Andreas Berndt von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur. © Quelle: Tobias Wölki (Archiv)

Das 1930 gegründete Unternehmen Lloyd-Caffee sorgte einst für Kaffeegenuss auf Luxusschiffen. In den Sechzigerjahren war die Marke zeitweilig auch mal bevorzugter Kaffee in den Bordrestaurants der Deutschen Bahn. Heute umfasst der Betrieb nur noch 15 Beschäftigte und setzt ein Viertel der Kaffeemenge um wie die Hannoveraner. Berndts Überlegung: „Mit der Hannoverschen Kaffeemanufaktur bin ich wegen des Namens immer sehr regional angelegt, schon 30 Kilometer weiter östlich trinkt den keiner. Das ist bei Lloyd-Caffee anders, da trägt der Name keinen Lokalbezug.“ Er will die Marke wieder national etablieren.

Wachstum ist wirtschaftlich

Das Wachstum sei wirtschaftlich sinnvoll, sagt Berndt. „Wir sind zu klein, um mögliche schwere Krisen zu überstehen, aber zu groß, um nicht auch überregional aktiv zu sein.“ Künftig könne man zum Beispiel in größeren Tranchen den Rohkaffee einkaufen, das Personal einheitlich verwalten. Aber Berndt macht keinen Hehl daraus: „Das neue Projekt ist nicht aus einer Not heraus entstanden, sondern weil ich Lust auf etwas Neues habe.“

Im Oktober war Übernahme von Lloyd-Caffee. Bereits seit Jahreswechsel ist der Bremer Kaffee mit neuer Verpackung und frischerer Marke am Start. Nur das Logo ist geblieben: Es zeigt einen Kapitän mit Kaffeetasse, dahinter das stolze Schiff „Bremen 2“.

Und eine Farm in Kolumbien

Auf Berndt und seine Söhne wartet derweil schon das nächste Projekt. Er will eine Kaffeefarm in Kolumbien kaufen. „Auch das ergibt mehr Sinn, wenn man zwei Marken am Start hat“, sagt er.