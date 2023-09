﻿„Happi by Henssler“: So schmeckt das Sushi des Fernsehkochs in Hannover

Hannover. Talentierte Köche oder Köchinnen schuften mit schweißnasser Stirn am Herd, stehen aber niemals gepudert im Rampenlicht eines Fernsehstudios? So lautet zumindest eine weitverbreitete Meinung. Dass das ein haltloses Vorurteil ist, zeigen ebenso Cornelia Poletto, Robin Pietsch, The Duc Ngo, Viktoria Fuchs oder Tim Raue. In allen Restaurants dieser TV-Köche oder -Köchinnen habe ich in den letzten Jahren gut gegessen, angefangen im rustikalen „Deli“ von Tim Mälzers „Bullerei“ bis hin zum Zwei-Sterne-Restaurant „Aura“ von Alexander Herrmann. Was allerdings Steffen Henssler mit seinem „Happi by Henssler“ an der Lister Meile zur kulinarischen Großwetterlage in Hannover beitragen will – außer vielleicht einen Kochpromifaktor, den es in der Stadt bisher nicht gibt –, das bleibt nach zwei Besuchen noch schleierhaft.

„Sushi 2.0“ wird den Gästen versprochen und es spricht nichts gegen eine Weiterentwicklung des japanischen Imbisses. Schließlich war Henssler auch auf der „California Sushi Academy“ in Los Angeles, in der sich mindestens ein Grundverständnis für die Spezialität erlernen lässt. Aufgebaut ist das „Happi by Henssler“ nach den Prinzipien eines modernen Fast-Food-Restaurants, was Sushi in Japan ja auch durchaus ist: ein schneller Snack. Bestellt wird am Tresen oder über mehrere Touchscreens. Die Gerichte und Getränke werden anschließend auf Tabletts gerichtet. Augenmerk liegt auf Sushi-Varianten wie klassische Maki, Inside-out- oder Baked-Rolls, die dann mit einem „Topping“ versehen werden. Anders gesagt: Das Sushi ist die Brotscheibe und der Gast entscheidet, welcher Belag es darauf sein darf.

Futter für soziale Netzwerke

Ich probiere als „Unterlage“ einmal klassische und einmal ausgebackene Gurken-Maki, die solo verkostet nicht vom Hocker reißen, weil der Reis (bei beiden Besuchen) sehr weichgegart wurde. Das Algenblatt ist (beim ersten Besuch) etwas ledrig und zäh. Als Topping bestelle ich „BBQ Tuna Roll“ (12,90 Euro). Hauptbestandteil ist hier ein eher breiiges Thunfischtatar, das frisch ist, kühl-jodig schmeckt, aber keine Rückschlüsse auf die Fischqualität mehr lässt. Hinzu kommt grüner Spargel, ausgebacken in Tempurateig, knusprige Speckstückchen, etwas spröde Schnittlauchröllchen, Chilimayonnaise, süßliche Tonkatsusoße sowie rohe, rote Zwiebeln. Bei der abgespeckteren Variante „Spicy Tuna Roll“ (11,90 Euro) wurde das „Tunatatar“ mit pikanten Kartoffelchips und etwas Kresse dekoriert.

Schon aus der Beschreibung ist herauszulesen: Die Grundgeschmäcker salzig, süß, sauer, fettig und umami (im weitesten Sinne als herzhaft zu verstehen) wurden bei den Kreationen zusammengebaut, erweitert um scharfe und krosse Elemente. Das scheint durchdacht, wirkt aufeinandergestapelt auf dem Teller stylisch und füttert deswegen mit Sicherheit auch die gefräßigen sozialen Netzwerke. Zweifelsfrei herausschmecken lassen sich in der Zwinge des würzig-knusprig-pikanten Geschmacksspektrums aber nur noch wenige Zutaten. So auch bei den veganen „Crazy Carrot“-Sushi (9,90 Euro), wo die ausgebackenen Möhrenstifte von einer stark zitrussauren Guacamole mit Kräutern überdeckt werden, im Nachgeschmack schmecken vor allem die rohen Streifen von der roten Zwiebel hervor.

Das „Happi by Henssler“. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Vielleicht entsteht der undifferenzierte Gesamtgeschmack, weil einzelne Zutaten – allen voran der Reis – schnell den gesamten Gaumen auskleiden und damit feinere Aromen kaum Chance haben, zur Geltung zu kommen. Die krossen und pikanten Elemente sind sehr vorlaut, die Würzsoßen wurden nicht homöopathisch dosiert. Vielleicht sind die Gerichte auch so rustikal konzipiert und ich verstehe die Genussidee dahinter nicht – auch das ist möglich und muss mitbedacht werden: Ich habe viel mit Löffeln gefressen, aber nicht die Weisheit. Oder wurden die Gerichte vom Betreiber des Standorts nur nicht gut umgesetzt? Waren vielleicht auch meine Erwartungen an Steffen Henssler zu hoch, dessen Engagement ich etwa in der Sesamstraße sehr schätze? Das sage ich frei von jeder Ironie: lässiger Typ, der mit solchen Formaten Rückgrat beweist.

Gruß von den Winkekatzen

Oder liegt es nur am „Sushi 2.0“? Denn es gibt hier auch andere Gerichte: Bei der „Shrimp Popcorn Bowl“ (14,90 Euro) stechen dann aber vor allem Coleslaw und der frische Koriander hervor. Der Biss der ausgebackenen Garnelen verlängert vor allem den Geschmack der Würzsoßen. Wirklich süffig will das Gericht auch nicht sein. Die „White Miso Soup“ bestelle ich in einer kleinen Variante (7,90 Euro). Misobrühe ist ja klassischerweise eher mild-salzig, schlägt hier aber eher ins wässrige. Gut sind die frischen Elemente wie Koriander, Sprossen, Pak Choi oder Champignons. Ordentlich ist die Portion Edamame (4,90 Euro). Gut schmeckt auch das puddingähnliche Schokomousse mit Erdnusscrumble (5,90 Euro). Dazu winken allerhand Katzen von den graffitidekorierten Wänden. Doch. Das alles kann man sich in der Theorie gut als flippiges Schnellrestaurant vorstellen, überzeugend war es in der Praxis leider noch nicht.

Fazit: Wer flippige Sushikreationen eines Fernsehkochs auf seinem Instagramprofil verewigen möchte, der kann das hier tun. Gesamt 5/10 (Küche 4, Service 6, Ambiente 7)

Kontakt:

Hannover, Lister Meile Wedekindstraße 34, 30161 Hannover

Telefon: (0511) 97827701

E-Mail: hannover1@happi.de

Öffnungszeiten: ganze Woche, 11.30 bis 22.00 Uhr

Besucht am: 18. Juni & 23. Juli 2023

