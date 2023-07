Polizei verzeichnet weitere queerfeindliche Straftaten seit dem hannoverschen CSD

Hannover. Erst der Angriff auf zwei junge Teilnehmende des Christopher Street Day (CSD) vor dem Hauptbahnhof Ende Mai, dann die brutale Attacke auf eine Transfrau am Steintor am 15. Juli: Innerhalb weniger Wochen gab es in Hannover zwei schwere Fälle queerfeindlicher Hasskriminalität. Die Täter konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Beim ersten Angriff sollen es zwei junge Männer und beim zweiten eine Gruppe aus sechs Unbekannten gewesen sein.

Es waren nicht die einzigen Straftaten mit queerfeindlichem Hintergrund, die sich zuletzt in derfg Region Hannover zugetragen haben. Allein beim CSD am 27. Mai hat sich im Laufe der Ermittlungen nun herausgestellt: An jenem Samstag gab es weitere Fälle. Nach Polizeiangaben zählen dazu außer dem Angriff auf die 17- und 18-Jährigen aus Berlin Körperverletzung (zwei weitere Taten), Beleidigung mit versuchtem Diebstahl, Beleidigung auf sexueller Grundlage sowie Beleidigung (jeweils eine Tat). Die Polizei hatte die Delikte im Rahmen des CSD aufgenommen. Allerdings musste zunächst ermittelt werden, ob diese tatsächlich als Hasskriminalität erfasst werden. Diese Einstufung ist nun geschehen.

Sechs weitere Fälle von Hasskriminalität in der Region Hannover

„Bei den Körperverletzungsdelikten handelt es sich um gewaltsame Übergriffe, die offensichtlich aus einer queerfeindlichen Motivation heraus begangen wurden“, sagt Janique Bohrmann von der Polizei Hannover. Die Beleidigungen enthielten herabwürdigenden Äußerungen, die teils explizit auf die sexuelle Orientierung der Betroffenen anspielte. „In einem Fall wurde versucht, einer Person eine Regenbogenflagge zu entwenden“, sagt die Polizeisprecherin. In allen Fällen dauern die Ermittlungen derzeit weiter an. Die Täter gelten bislang als unbekannt.

Transfrau angegriffen: An der Reuterstraße hat eine Männergruppe eine 44-Jährige attackiert. © Quelle: Manuel Behrens

Auch nach dem CSD gab es weitere solcher Fälle: Bis zum 15. Juli, als die 44-jährige Transfrau an der Reuterstraße verprügelt wurde, hat die Polizei sechs weitere queerfeindliche Straftaten in der Region Hannover verzeichnet – darunter Körperverletzung und Beleidigung. Auch hier gibt es keine Hinweise auf die Täter. Hannovers Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten hatte zuletzt in einem Interview von einem Anstieg der Hasskriminalität gesprochen. Für den CSD im nächsten Jahr kündigte sie an, dass dann mehr Polizei rund um die Versammlung auf der Straße sein könnte, um die Teilnehmenden besser zu schützen.

