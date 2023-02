﻿Hat die Linke in Hannover Querdenker zur Demo eingeladen? Parteichef dementiert

Hannover. Rund 100 Menschen haben sich am Dienstag auf dem Kröpcke versammelt, um gegen die geplanten Panzerlieferungen der Bundesregierung an die Ukraine zu demonstrieren. Lautstark zogen die Protestler durch die Innenstadt, eine russische Fahne flatterte im Wind, wurde aber später eingerollt. Die Aktion verlief ohne Zwischenfälle. Dennoch hat die Demonstration, zu der die Linke aufgerufen hatte, jetzt ein Nachspiel. Hat der Parteivorstand auch Querdenker zur Teilnahme ermuntert? Parteichef Johannes Zang dementiert.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter wurde eine angebliche Mail des Linken-Kreisvorsitzenden an ein Mitglied der Querdenker-Szene gepostet. Darin heißt es: „Natürlich seid ihr herzlich willkommen bei unserer Kundgebung“. Auch er sehe rückblickend viele Maßnahmen der Pandemiebekämpfung kritisch, halte aber die „grundsätzliche Leugnung der Gefährlichkeit von Covid-19 für falsch“. In der angeblichen Mail fordert der Kreisvorsitzende die Querdenker auf, ohne ihre Fahne zu kommen. Man wolle keine zusätzliche Angriffsfläche bieten.

„Die Formulierung stammt nicht von uns“

Zang zeigt sich entrüstet und betont: „Diese Formulierung stammt nicht von uns.“ Sie sei frei erfunden. Jedoch habe er nach der Anmeldung der Demo eine Vielzahl von Zuschriften bekommen, auch von Nicht-Parteimitgliedern, die fragten, ob sie teilnehmen dürften. „Zur Kundgebung ist jeder willkommen gewesen, aber nicht Rechte und Faschisten“, sagt Zang und meint damit neben Neonazis auch Mitglieder der AfD, der Querdenker und der Partei Die Basis. Klar sei aber auch, sagt der Linken-Chef, dass nicht jeder, der sich während der Corona-Pandemie auf einer Demo verirrte, sein Recht auf politische Betätigung auf ewig verwirkt habe.

Während der Demo am Dienstag sprachen sich die Linken klar gegen Waffenlieferungen in die Ukraine aus. „Die Bundesregierung versucht, Russland zu zerstören und nicht für Frieden zu sorgen“, hieß es in einer Rede. Und weiter: „Ein Atomkrieg wird in Kauf genommen.“