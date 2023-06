﻿Bundespolizei schnappt Exhibitionisten im Metronom nach Hannover

Hannover. Die Fahnder standen pünktlich am Bahnsteig und mussten den Täter nur noch einkassieren: Am Mittwochabend, 7. Juni, saßen drei Frauen in einem Abteil des Metronoms von Uelzen nach Hannover. Da setzte sich ein Marokkaner (28) zu ihnen. Er suchte den Blickkontakt zu einer 20-Jährigen und griff sich in die Hose.

In Celle stiegen zwei Frauen aus, die 20-Jährige wechselte das Abteil und informierte das Zugpersonal. Telefonisch wurde die Bundespolizei in Hannover alarmiert.

Die Beamten konnten den Täter am Bahnsteig festnehmen. Ein gültiges Ticket hatte er auch nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder freigelassen.

