﻿Passanten greifen ein: 24-Jähriger will Mann über Geländer stoßen

2. Bundesliga

Jetzt im Liveticker: Das Saisonfinale in der 2. Bundesliga

Saisonfinale im deutschen Unterhaus: Wer folgt Darmstadt auf direktem Wege in die Fußball-Bundesliga? Muss Arminia Bielefeld in die Relegation um den Klassenerhalt? Am Sonntag gibt es die Entscheidung in der großen Zweitliga-Konferenz ab 15.30 Uhr.