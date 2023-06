﻿Führt die neue Treppe im Hauptbahnhof in die falsche Richtung? Bahn verweigert schnelle Auskunft

Hannover. Seit Tagen wird eine neue Treppenanlage im Hauptbahnhof betoniert – aber die Bahn macht ein Geheimnis daraus, was es damit auf sich hat. Antworten werde es voraussichtlich erst in sieben Tagen in einer abgestimmten Mitteilung geben, sagte eine Sprecherin.

Hauptbahnhof Hannover: Neue Treppe nimmt Form an

Vermutlich handelt es sich bei dem Bauwerk zwischen den Gleisen 1 und 2 um die Treppe, die geplant war, damit S-Bahn-Pendler schneller zum zentralen Busbahnhof ZOB oder auch zum Stadtbahn-Hochbahnsteig Rosenstraße laufen können – und umgekehrt natürlich auch. Dazu sollte ein neuer Bahnsteigzugang in die Straßenunterführung westlich vom Hauptbahnhof geschnitten werden, von wo aus man über die Treppe zum Bahnsteig hätte gehen können.

In sozialen Medien wird aber intensiv über eine Kuriosität der Treppe diskutiert: Sie scheint verkehrt herum eingebaut zu sein. Denn statt dass die Stufen von den Gleisen aus nach Westen in Richtung der Straßenunterführung führen, bewegt man sich auf ihnen ostwärts in Richtung der Ladenpassage im Hauptbahnhof. In dieser Richtung aber gibt es knapp 30 Meter weiter bereits eine zentrale Treppe.

„Bitte gedulden Sie sich etwas“

Möglicherweise lässt sich alles ganz einfach aufklären: dass man nämlich die Treppe abwärts geht und sich dann um 180 Grad dreht, um dann durch den neuen Ein- und Ausgang in die Unterführung zu gelangen. Die Pressestelle der Bahn in Hamburg aber sieht sich nicht in der Lage, diese Frage innerhalb eines Arbeitstages zu klären. Auch am Folgetag werde es keine Antwort geben, sagte die Sprecherin: „Bitte gedulden Sie sich etwas.“ Voraussichtlich werden es Anfang nächster Woche eine Mitteilung geben, sagte sie am Montag.

Kurzer Weg zwischen ZOB und S-Bahn: In der Unterführung Lister Meile (umgangssprachlich: Posttunnel) soll ein neuer Zugang zu den S-Bahn-Gleisen 1 und 2 im Hauptbahnhof Hannover entstehen. © Quelle: Conrad von Meding

Der Grund: Man wolle Fragen zur neuen Treppe zusammen mit der Ankündigung einer Gleissperrung am 6. Juli kommunizieren, sagte die Sprecherin. Dazu müssten alle Angaben erst abgestimmt werden. So lange bleibt die mysteriöse Treppe ein Rätsel.

Langzeitsanierung im Hauptbahnhof

Die Bahn befindet sich mitten in einer Langzeitsanierung des Bahnhofsbauwerks. Sie wird über das Jahrzehnt hinausgehen und wahrscheinlich in einer Erweiterung um zwei Gleise im Bereich der Rundestraße münden. Zunächst aber handelt es sich um Ertüchtigungen und Modernisierungen. Dazu gab es im Vorjahr einen „Bausprint“ mit Gleissperrungen während der Sommerferien. In diesem Jahr soll die Sanierung an den Gleisen 1 und 2 abgeschlossen sein – mitsamt neuer Treppenanlage.

