﻿Hauptbahnhof Hannover: Reinigungskraft findet Kokain im Wert von 27.000 Euro auf Zugtoilette

Drogenfund auf der Zugtoilette: In einem IC aus Amsterdam hat das Reinigungspersonal am Dienstagabend ein auffälliges Päckchen entdeckt. Am Hauptbahnhof Hannover nahm die Bundespolizei das Paket unter die Lupe – und entdeckte eine größere Menge Kokain.

Hannover. Das Reinigungspersonal eines Intercity hat am Dienstagabend eine größere Menge Kokain an Bord des Zuges gefunden. Der IC aus Amsterdam war auf dem Weg nach Hannover. Gegen 19.30 Uhr informierte die Deutsche Bahn die Bundespolizeiinspektion am hannoverschen Hauptbahnhof darüber, dass in einem Mülleimer auf der Bordtoilette ein verdächtiges Paket entdeckt worden war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Ankunft des IC in Hannover nahmen Bundespolizisten das Päckchen auf der Wache genauer unter die Lupe und starteten einen Drogenschnelltest. Der fiel positiv aus. Das Paket enthielt 223 Gramm Kokain. Den Straßenverkaufswert beziffern die Beamten auf knapp 27.000 Euro. Die Drogen wurden beschlagnahmt. „Wer und aus welchem Grund das Kokain im Zug vergessen hat, bleibt Gegenstand der Ermittlung“, sagt Kevin Müller von der Bundespolizeiinspektion Hannover.

Männer verpassen Züge wegen Raucherpausen – und vergessen Drogen

Innerhalb weniger Wochen haben zuletzt gleich zwei Männer Drogen in Zügen vergessen. Anfang Oktober ließ ein 34-Jähriger bei einer Raucherpause illegale Substanzen in einer S-Bahn zurück – und seine vierjährige Tochter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfang November verpasste ein 31-Jähriger ebenfalls wegen einer Raucherpause seinen Zug in Bremen. In der Bahn hatte er allerdings 50 Gramm Cannabis vergessen. Also rief er am Service Point der Bahn in Hannover an – mit der Bitte, dass sein Gepäck aus dem Zug geholt werden möge. Allerdings fiel dem Bahnpersonal der Marihuanageruch auf, der aus dem Rucksack strömte. Als der Mann sein Gepäck in Hannover abholen wollte, nahmen ihn Bundespolizisten vorläufig fest.