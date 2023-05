﻿Festnahmen im Hauptbahnhof Hannover: Vater bewahrt Sohn vor dem Gefängnis

Hannover. Die Bundespolizei konnte am Dienstagabend gleich zwei Straftäter im Hauptbahnhof Hannover festnehmen. Gegen beide Männer lagen Haftbefehle vor. Allerdings muss nur einer von ihnen ins Gefängnis. Es handelt sich um einen 26-Jährigen, der wegen Computerbetrugs gesucht wurde. Er hatte nach Angaben der Bundespolizei noch eine Geldstrafe von 6000 Euro zu zahlen. Weil er das nicht konnte, muss er ersatzweise für 120 Tage ins Gefängnis.

Der 26-Jährige war den Beamten gegen 20.30 Uhr im Zuge einer Auseinandersetzung im Hauptbahnhof aufgefallen. Als die Bundespolizisten die Identität des Mannes feststellten, kam heraus, dass er per Haftbefehl gesucht wurde.

Gesuchter fällt durch Cannabisgeruch auf

Auch der zweite Gesuchte rückte durch ein Vergehen in den Fokus der Bundespolizei: Der 32-Jährige soll Marihuana geraucht haben, was die Beamten am Geruch bemerkten. Der Mann wurde kontrolliert. Gegen ihn lagen gleich zwei Haftbefehle vor, unter anderem wegen einer Verurteilung wegen Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung.

Der Mann hatte noch eine Geldstrafe von knapp 3500 Euro zu zahlen. Der 32-Jährige hatte Glück: Sein Vater konnte den Betrag zahlen und bewahrte ihn damit vor dem Knast. Allerdings wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.