﻿Hauptbahnhof Hannover: Bundespolizei schnappt Jugendliche mit Filetiermesser

Hannover. Am Wochenende hat die Bundespolizei erneut das Mitführverbot von Waffen und gefährlichen Gegenständen im Hauptbahnhof kontrolliert. Eine entsprechende Allgemeinverfügung galt seit Ende November. Es war die vorerst letzte Kontrolle. Die Behörde zieht ein positives Fazit.

Allerdings wurden auch an diesem Wochenende erneut Messer und andere verbotene Gegenstände im Hauptbahnhof sichergestellt. So waren unter den insgesamt 216 kontrollierten Personen auch zwei 15- und zwei 17-Jährige. Ihnen wurden Einhandmesser, Pfefferspray und Nothammer und sogar ein Filetiermesser abgenommen. „Im Fall des Einhandmessers wird gegen den 17-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt“, sagt Kevin Müller von der Bundespolizeiinspektion Hannover.

Weniger Verstöße im Verlauf der Kontrollen

Insgesamt wurden sechs Verstöße gegen das Mitführverbot festgestellt. Außerdem fanden die Beamten in sechs Fällen auch Betäubungsmittel und leiteten Ermittlungsverfahren ein. Die Allgemeinverfügung galt auch an diesem Wochenende am Freitag und Sonnabend zwischen 15 Uhr und 7 Uhr am Folgetag.

„Entgegen des ersten Adventwochenendes, wo insgesamt 40 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung festgestellt wurden, ist an den vergangenen Wochenenden ein deutlich positiver Trend erkennbar“, sagt Müller. Die ständige Präsenz der Bundespolizei im Hauptbahnhof und den damit verbundenen Präventionsmaßnahmen haben Wirkung gezeigt, bilanziert die Behörde. 60 Beamte waren täglich im Einsatz, um das Verbot zu kontrollieren.