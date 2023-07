Polizeieinsatz im Hauptbahnhof: Beamte untersuchen verdächtigen Koffer

Trainingslager kompakt

Ein Pokal-Spion, ein Transfergerücht und Vollgas im Kart: der 96 Tag im Überblick

Am Donnerstag war Hannover 96 im Trainingslager in Saalfelden auf der Rennstrecke im Einsatz – es ging ums Teambuilding. Außerdem fällt ein neuer Name in Sachen Transfers und ein Spion guckte zu gegen Unterhaching. Es berichten Jonas Szemkus (Text) und Florian Petrow (Fotos) aus Saalfelden.