﻿Bundespolizei verhaftet bewaffneten Kriminellen im Hauptbahnhof

Kostenfrei bis 15:08 Uhr lesen

Grasdorf

Großer Schreck für die Gäste in einem Hotel in Laatzen-Grasdorf: Am Samstagabend gab es plötzlich einen Feueralarm auf allen Etagen. In der Aufregung verlassen sie das Gebäude – jedoch nicht über das Treppenhaus, sondern mit dem Lift.