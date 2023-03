﻿Bundespolizei nimmt mehrere Straftäter fest – weil sie Geldstrafen nicht bezahlt haben

„Erhebliche Schäden“: So läuft der Schienenersatzverkehr nach der Bombenräumung

Bei der Sprengung von zwei Fliegerbomben in Laatzen sind in der Nacht zu Montag die B443 und auch die Gleise der Üstra schwer beschädigt worden. Die Reparatur wird die ganze Woche dauern. In der Zeit werden Stadtbahnen und Busse umgeleitet.