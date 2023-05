﻿Dieb stiehlt vier Getränkedosen – und muss für Jahre ins Gefängnis

Arbeitskampf

Wer am Freitag und Sonnabend shoppen will, muss sich auf Einschränkungen einstellen: In den laufenden Tarifverhandlungen hat die Gewerkschaft Verdi für diese beiden umsatzstarken Tage zum Streik im Einzelhandel in Hannover aufgerufen. Mehrere größere Unternehmen sind betroffen.