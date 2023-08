Herrenloser Koffer piept: ICE und Bahnsteige am Hauptbahnhof Hannover geräumt

Hannover. Ein herrenloser Koffer hat am Dienstag, 1. August, für einen Großeinsatz am Hauptbahnhof Hannover gesorgt. Das Gepäckstück, aus dem ein dauerhafter Piepton kam, beschäftigte am Dienstagvormittag das Zugpersonal eines ICE und zahlreiche Beamte der Bundespolizei, darunter auch Spezialkräfte und Diensthundeführer.

Der ICE 1152 war auf dem Weg von Berlin Ostbahnhof (Abfahrt: 6.48 Uhr) nach Köln (geplante Ankunft: 12.16 Uhr), als Reisende auf einen Koffer hinwiesen, aus dem ein Dauerton, ähnlich dem eines Weckers, kam. Sie hatten ihn bereits aus der Gepäckablage genommen und in einem Wagenteil mit Abteilen abgestellt, als der Zugchef per Durchsage versuchte, den Eigentümer oder die Eigentümerin des Koffers ausfindig zu machen. Ohne Erfolg.

Hauptbahnhof Hannover: ICE wegen Piepton aus Koffer geräumt

Als am Hauptbahnhof Hannover die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Zugpersonal bereits den gesamten Waggon räumen lassen. Auch polizeiliche Recherchen und Videoauswertungen in den Anfangs- und Endbahnhöfen des Zuges verliefen ergebnislos. Gegen 9 Uhr wurden zunächst die Gleise 11 und 12 sowie der entsprechende Bahnsteig gesperrt und geräumt. Kurz darauf wurden sicherheitshalber auch die Menschen auf den Bahnsteigen für die Gleise 9 und 10 evakuiert.

Gegen 9.35 Uhr hörte es auf, aus dem herrenlosen Gepäckstück zu piepen. Die Spezialkräfte öffneten nun den Koffer. Dieser enthielt mehrere Notebooks und Ladekabel, teils in Alufolie eingewickelt. Nach Sicherstellung des Koffers wurde die Absperrung der Bahnsteige gegen 10.40 Uhr aufgehoben. Niemand kam zu Schaden. Die Fahrt des ICE wurde allerdings nicht fortgesetzt, sie endete in Hannover.

Bundespolizei warnt: Keine herrenlosen Gepäckstücke berühren

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Berühren oder bewegen Sie keine herrenlosen Gepäckstücke, sondern melden Sie diese unverzüglich an das verantwortliche Zugpersonal oder an die Polizei. Wer seinen Koffer im Zug oder an einem Bahnhof vergessen hat, solle ebenfalls und unverzüglich das Bahnunternehmen oder die Polizei informieren.

