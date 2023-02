﻿34-Jähriger schlägt mit Glasflasche zu und sorgt für gleich mehrere Einsätze im Hauptbahnhof

Er kam immer wieder: Für gleich mehrere Einsätze der Polizei hat ein 34-Jähriger am Sonnabend im Hauptbahnhof Hannover gesorgt.

Erst schlägt er bei einem Streit mit einer Glasflasche zu, später gerät er erneut in eine Auseinandersetzung und wird dabei selbst zum Opfer: Ein 34-Jähriger hat am Sonnabend im Hauptbahnhof Hannover die Polizei in Atem gehalten.