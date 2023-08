Nahverkehr

Der Austausch der vier Rolltreppen zur Tunnelstation im Hauptbahnhof geht in die nächste Phase: Am Mittwoch, 23. August, fällt zunächst die Treppe Richtung stadtauswärts aus, am Freitag folgt die in Richtung Kröpcke.

