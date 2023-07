Hauptbahnhof

Mann randaliert im ICE nach Hannover: Vier Verletzte bei Rangelei auf dem Bahnsteig

Ein 30-Jähriger hat im ICE nach Hannover randaliert. Als ihn die Bundespolizei am Hauptbahnhof offenbar in Empfang nehmen wollte, entwickelte sich eine Rangelei auf dem Bahnsteig. Am Ende wurden drei Beamte und ein Lokführer verletzt.