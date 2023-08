Hauptbahnhof Hannover: Ein Monat Waffenverbotszone ab Freitagabend

Hannover. Bislang galt das Mitführverbot von Messern und anderen Waffen im Hauptbahnhof Hannover jeweils nur für einige Tage oder an Wochenenden. Jetzt hat die Bundespolizeidirektion Hannover die bislang längste Allgemeinverfügung erlassen. Zwischen Freitag, 11. August, und Montag, 11. September, sind dort Messer, Pfefferspray, Schlagstöcke und andere gefährliche Gegenstände tabu. Die Verfügung gilt dann jeden Tag zwischen 18 und 2 Uhr.

Wer dagegen verstößt, dem drohen nicht nur Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz. Die Bundespolizei kann Geldstrafen verhängen, Platzverweise und Bahnhofsverbote oder auch einen Beförderungsausschluss verhängen. Die Allgemeinverfügung gilt für den gesamten Bahnhofs- und Gleisbereich.

Dauerthema Messergewalt

Das einmonatige Waffenverbot begründet die Bundespolizei so: „Gerade in Bahnhöfen und Zügen ergeben sich häufig auch aus banalen Streitigkeiten Auseinandersetzungen“, sagt Sprecher Thomas Gerbert. Vor allem von Messern gehe eine große Gefahr aus – Beamte stellen bei Kontrollen immer wieder Stichwaffen fest. „Diese können insbesondere auch unter Alkoholgenuss wegen der enthemmenden Wirkung schneller eingesetzt werden“, so Gerbert.

