Bauarbeiten, Handgranate und jetzt ein Feuer: Irgendeinen Grund gibt es in der Region Hannover immer, warum die Bahn nicht fährt. Wie hält man das als Pendler aus?

Hannover. Doch, doch, es hat sich durchaus was geändert. Die Schuldfrage etwa. Wenn ein Pendlerzug wieder zu spät kommt oder auch mal gar nicht, hat das mittlerweile gute Gründe. Ein Güterzug steht in Wunstorf in Flammen? Was soll man da machen? Eine Handgranate liegt im Gleisbett? Himmel, hilf! (War eine Attrappe, aber dennoch.) Und natürlich die Dauerbaustelle im Hauptbahnhof, eine Operation am offenen Herzen, bei der dann eben auch mal die eine oder andere Verkehrsader abgeklemmt wird. Betroffen sind allein bis November die Linien S1, S2, S21, S3, S5, S51.