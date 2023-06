﻿Hauptbahnhof Hannover wird zur Waffenverbotszone

Kostenfrei bis 13:59 Uhr lesen

Verkehr

Wer von der A37 auf die A2 oder umgekehrt wechseln möchte, muss am Abend des 6. Juni und bis zum Morgen des 7. Juni einen Umweg in Kauf nehmen. Jeweils eine Auf- und eine Abfahrt am Autobahnkreuz Hannover-Buchholz sind in diesem Zeitraum gesperrt.