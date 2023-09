Vortrag

Tiertrainerin Susanne Last spricht in Hemmingen über das Spielverhalten von Hunden

Von wegen, der will nur spielen: Der Vortrag von Susanne Last am Sonnabend, 23. September, dreht sich um Hunde, die gerade nicht spielen wollen. Warum, erläutert die Tiertrainerin in der Begegnungsstätte in Hemmingen-Arnum.