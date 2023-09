﻿Fahrgastverband Pro Bahn: Milliardeninvestition ist sinnvoll – wenn weitere ICE-Trassen kommen

Die Bahn investiert rund zwei Milliarden Euro in die Infrastruktur des Hauptbahnhofs Hannover. Zwei neue Gleise, ein weiterer Zugang zu den Gleisen, ein digitales Stellwerk – der Fahrgastverband Pro Bahn hält das für sinnvoll. Gleichzeitig fordert er den Bau von ICE-Trassen nach Bielefeld und Hamburg. Sonst würden die Maßnahmen in Hannover verpuffen.

Hannover. Die Bahn AG investiert in die Erweiterung und Modernisierung des Hauptbahnhofes in Hannover in den nächsten Jahren und Jahrzehnten etwa zwei Milliarden Euro. Vorgesehen sind unter anderem zwei neue Gleise, ein digitales Stellwerk und ein zweiter Zugang zu den Bahnsteigen. Malte Diehl, der Landesvorsitzende vom Fahrgastverband Pro Bahn, hält diesen Ausbau für wichtig, betont aber auch, dass man Zubringerstrecken ausbauen müsse. Konkret fordert Pro Bahn den Neubau von Trassen zwischen Hannover und Bielefeld und zwischen Hannover und Hamburg.