﻿Haus sanieren: Hier gibt es Förderung in der Region Hannover

Der maßgeblich vom Energieunternehmen Enercity gespeiste ProKlima-Fonds unterstützt energetische Bauvorhaben, die in der Qualität über die Standards hinausgehen. So wird etwa der Einbau von Fenstern nur gefördert, wenn sie Passivhausstandard erfüllen. Dämmung von Dach und Fassade wird nur gefördert, wenn dabei zertifiziert-nachhaltige Dämmstoffe zum Einsatz kommen, also etwa Zellulose oder Holzfasern statt Kunststoff. Auch die Umrüstung auf Wärmepumpen und der Einbau von Solaranlagen wird mit Zuschüssen versehen, wenn Prüfbedingungen eingehalten werden. Wichtig: Wie beim Bund müssen die Anträge eingereicht sein, bevor der erste Bauauftrag vergeben wurde. ProKlima bietet auch Beratung bei konkreten Projekten an, ist aber nur aktiv in den angeschlossenen Städten Hannover, Langenhagen, Seelze, Laatzen, Ronnenberg und Hemmingen, die sich auch finanziell beteiligen.