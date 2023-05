﻿Haus & Grundeigentum Hannover: „Heizhammer vernichtet mühsam Erspartes“

Hannover. Mit einer Verpflichtung zum Austausch fossil betriebener Heizungen will die Bundesregierung den Klimaschutz im Gebäudesektor vorantreiben. Heftige Kritik an diesen Plänen übte Rainer Beckmann, der Vorsitzende des Vereins Haus & Grundeigentum in Hannover. „Ohne Rücksicht auf Verluste ist die Ampel bereit, mit diesem Heizhammer das Leben von Mietern, Wohnungs- und Hauseigentümern nicht nur zu verteuern, sondern auch mühsam Erspartes zu vernichten“, sagte er bei der Mitgliederversammlung des Vereins am Dienstag im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC).

Er vermutete, dass noch nie zuvor ein Gesetzgebungsentwurf „so viel sozialen Sprengstoff“ beinhaltet habe, wie der Vorschlag von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Dieser sieht vor, dass ab 2024 neu eingebaute Heizungen mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen.

Heizwende mit der Brechstange

Beckmann sieht darin eine „Heizwende mit der Brechstange“. Die technische Machbarkeit, die Verfügbarkeit der notwendigen Produkte wie Wärmepumpen aber auch wirtschaftliche Aspekte würden „in keiner Weise hinreichend berücksichtigt“.

Auch Reiner Holznagel, der Präsident des Bunds der Steuerzahler, der als Gastredner eingeladen worden war, kritisierte die Heizungspläne als „Bürokratiemonster“. Er vermisst „ein Gesamtkonzept“ und fragte sich, wer all die Wärmepumpen bauen solle, die benötigt werden. „Einige von denen, die es könnten, kleben auf den Straßen“, meinte er.

Grundsteuererhöhung in Hannover „unverzeihlich“

Vorwürfe erhob Beckmann auch gegen die Rot-Grüne Koalition in Hannovers Rathaus, weil diese eine Erhöhung der Grundsteuer um 100 Punkte beschlossen hat. 2024 soll die neue Regel in Kraft treten. „Höchst peinlich und geradezu unverzeihlich“, nannte das Beckmann. Damit habe die Kommunalpolitik „ihre Unfähigkeit bewiesen, den Haushalt in ein verantwortbares Gleichgewicht zu bringen“.

Gegenwind für den Vorsitzenden von Haus & Grundeigentum gab es wegen der geplanten Beitragserhöhung um 18 Prozent. Einige Mitglieder forderten, dass diese verschoben werden sollte, weil der Verein in den vergangenen Jahren Überschüsse erwirtschaftet hatte. Beckmann begründete den Schritt damit, dass wegen der hohen Nachfrage nach kostenloser Rechtsberatung zwei zusätzliche Stellen geschaffen werden müssten. Verabschiedet wurde die Erhöhung dennoch mit deutlicher Mehrheit. Kritik aus dem Saal gab es jedoch, weil bei der Abstimmung nur die Gegenstimmen gezählt wurden, nicht jedoch die Stimmen dafür.