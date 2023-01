﻿Haushalt der Stadt Hannover rutscht mit 232 Millionen Euro ins Minus

Hannover. Der Haushalt der Stadt Hannover steckt tief in den roten Zahlen. Nach derzeitigem Stand beträgt das Defizit für das vergangene Jahr 232 Millionen Euro. Noch seien nicht alle Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2022 verbucht, sagte Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) am Mittwoch im Finanzausschuss, daher seien Schwankungen im Ergebnis noch möglich.

Mehr Steuereinnahmen und deutlich mehr Ausgaben

Klar ist aber, dass die Stadt zwar mehr Geld eingenommen hat als die Kämmerei ursprünglich angenommen hatte, aber auch deutlich mehr Ausgaben stemmen musste. So hat die Stadt Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 700 Millionen Euro verbucht, 640 Millionen Euro waren eingeplant. Aber die Ausgaben schnellten ebenfalls deutlich in die Höhe. Hannover musste viele Millionen Euro in die Hand nehmen, um Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine und aus anderen Ländern herrichten zu können. Auch die hohen Energiepreise sowie explodierende Baukosten gingen an der Stadtverwaltung ebenfalls nicht spurlos vorbei.

Regionsumlage steigt um 35 Millionen Euro

Deutlich mehr Geld muss die Stadt auch an die Regionsverwaltung überweisen. Die sogenannte Regionsumlage, die alle 21 Kommunen an die Regionsverwaltung zahlen, hat sich für Hannover in 2022 um 35 Millionen Euro erhöht. „Unsere hohen Steuereinnahmen sind sowohl Segen als auch Last“, sagt von der Ohe.

Tatsächlich richtet sich die Höhe der Umlage nach den Steuereinnahmen aus dem Vorjahr. In 2021 hatte die hannoversche Kämmerei mit Gewerbesteuererträgen von 600 Millionen Euro gerechnet, am Ende klingelten aber fast 700 Millionen Euro in der Kasse. Die Folge: In 2022 muss Hannover mehr an die Region zahlen – insgesamt 450 Millionen Euro.