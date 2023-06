Leserschaft besucht die Pop-up-Redaktion im ehemaligen Kaufhaus

Hannover. Was haben Schauspielerin Denise M’Baye, Designer Sebastian Peetz, City-Gemeinschafts-Chef Martin Prenzler und der Entwickler des hannoverschen Stadtbahnplans, Klaus Scheelhaase, gemeinsam? Sie alle waren schon in der Pop-up-Redaktion der HAZ im Aufhof an der Marktkirche zu Gast und wurden auf Bildern einer Sofortbildkamera festgehalten. Die Bilder und die Mini-Redaktion schauten sich nun Leser und Leserinnen an und waren voll des Lobes.

Die Leser und Leserinnen wurden kurzfristig von HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Leserinnen wie Ilona von Gostomski und Monika Fellechner berichteten beim Besuch von Knallgeräuschen der Luftwaffe, Vorfreude auf Großveranstaltungen und digitale Lesegewohnheiten. „Ohne Tageszeitung geht es für mich nicht“, sagte Fellechner. Schrader erklärte, dass man sich künftig Texte aus der digitalen HAZ und dem E-Paper auch vorlesen lassen könne.

Die Redaktion ist in der Regel jeweils dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr im Aufhof. Die Besucher wollen wiederkommen – und wurden dann auch per Sofortbildkamera festgehalten.

