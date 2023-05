﻿Gewinnen Sie 40 Zoo-Jahreskarten beim großen Malwettbewerb

Hannover. Die Pelikane im Erlebnis-Zoo Hannover haben das 185-jährige Bestehen des hannoverschen Traditionsunternehmens Pelikan üppig gefeiert. Sie bekamen nun genau 185 Kilogramm Fisch und Besuch von Bürgermeister Thomas Hermann und Jens Kollecker von der Pelikan-Vertriebsgesellschaft. Das Unternehmen veranstaltet zusätzlich einen Malwettbewerb. Gesucht werden Bilder von Pelikanen oder sogenannten Farbentieren - möglichst bunt gestaltete Tiere. Die schönsten Bilder werden mit fünfmal vier Jahreskarten für den Zoo belohnt. Um Bilder bis einschließlich Sonntag, 14. Mai 2023, hochzuladen, nutzen Sie den Link https://formulare.haz.de/haz-pelikanbilder. Die HAZ-Redaktion wählt die Gewinner aus und informiert sie rechtzeitig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pelikan-Wettbewerb: Laden Sie jetzt Ihr Bild hoch

Für Pelikan steht der Wettbewerb in der Tradition der Unternehmensgründung. Denn der Chemiker Carl Hornemann hatte eine große Leidenschaft für Tinten und Wasserfarben. Am 28. April 1838 veröffentlichte er die erste Preisliste seines Unternehmens in Hannover – damit ging das offizielle Gründungsdatum in die Geschichte ein.

Unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Wettbewerbs werden zusätzlich fünfmal vier Tickets verlost. Ein Kartenpaket enthält zwei Karten für Erwachsene und zwei Karten für Kinder jeweils für ein Jahr. Um an der Verlosung teilzunehmen nutzen Sie bis Sonntag, 14. Mai 2023, den Link https://aktion.haz.de/angebot/pelikanuzoogewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück.