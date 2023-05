﻿Gewinnen Sie 40 Zoo-Karten beim großen Malwettbewerb

Tierischer Tausch

Hallo Vera! Zoo Hannover begrüßt neue Eisbärin in Yukon Bay

Zuwachs für die Eisbären im Zoo Hannover: Kurz nach Nanas Auszug Ende April ist jetzt Vera in Yukon Bay angekommen. Die 20-Jährige wechselte aus Nürnberg an die Leine und soll – trotz des hohen Alters – frischen Wind in die Gruppe bringen.