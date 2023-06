﻿HAZ-Leser feiern das Bulli-Festival im historischen Bus

Mario Skrzypczak und Bettina Rabmund haben bei der HAZ Übernachtungen im historischen Bulli gewonnen und erlebten das Bullitreffen im Oldtimer.

Hannover. Für Mario Skrzypczak und Bettina Rabmund aus Hemmingen ist am Wochenende ein Traum in Erfüllung gegangen. Sie konnten als glückliche Gewinner eines HAZ-Gewinnspiels das Bulli-Festival auf dem Messegelände in einem T2 von 1976 erleben. Am Freitag zogen sie samt ihrer Bettwäsche in ein Ausstellungsstück und nutzten die klassische Westfalia-Camping-Ausstattung. Mit Vierzylinder-Boxer-Motor und 50 PS fuhren sie einmal über das Gelände und feierten später zur Musik von Rea Garvey und den Fantastischen Vier.