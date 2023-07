Wie tief ist das Steinhuder Meer? Viel Spaß beim Hannover-Tablequiz am Maschsee

Hannover. Am Ende des zweiten HAZ-Tablequiz zum Maschseefest in den Räumlichkeiten der „Waterkant“ am Nordufer musste eine Schätzfrage über den Gewinner entscheiden. Hermann Hinrichs traf dabei für das Team „Quizhammer“ auf Stefan Henningsen, Kapitän des Teams „Linden-Nord“. Der hatte am Mittwoch mit seiner Band Spielvereinigung Linden-Nord noch das Maschseefest am Nordufer eröffnet. Nun nahm er am Wissensquiz teil und sollte die Frage beantworten, wie tief das Steinhuder Meer an der tiefsten Stelle ist. „42 Meter. Weil die Antwort immer 42 ist“, sagte Henningsen. Sein Herausforderer Hinrichs lag mit seinen 1,80 Meter deutlich näher an der richtigen Antwort von etwa 2,90 Metern.

Ähnlich kurzweilig verlief das gesamte Quiz, an dem sich etwa zehn Teams trotz Regengüssen beteiligten. Sie sollten erraten, wer 2024 am 21. Juni im Stadion singt (Roland Kaiser), wie das älteste vegetarische Restaurant in Hannover heißt (Hiller) und welche Hunderasse im Opernskandal eine unappetitliche Rolle spielte (Dackel). Es galt auch zu erraten, auf welchem Friedhof Charlotte Buff liegt, das literarische Vorbild für Lotte in Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ (Gartenfriedhof), welche Band einen Jingle für die Expo 2000 beisteuerte (Kraftwerk) und wie der Song hieß, bei dem Helene Fischer ihren Unfall hatte, der zum Konzertabbruch führte („Wunden“).

Auch das Team mit weniger Punkten gewinnt etwas

Die Leserinnen und Leser mussten häufig lachen, aber auch sehr oft etwas länger überlegen. „Das hat wirklich Spaß gemacht“, sagte Gisela Hammer aus der Südstadt. Zudem gab es Ticketgutscheine und Bücher zu gewinnen. Und selbst das Team mit den wenigsten Punkten bekam am Ende ein DVD-Paket samt „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ aus der Sammlung des HAZ-Moderators Jan Sedelies. Die Gewinner um Hermann Hinrichs hatten sich übrigens mit einem Hannover-Wissensspiel von 2010 auf das Tablequiz vorbereitet. „Wir lesen aber auch regelmäßig die Tageszeitung. Das hat geholfen“, verriet Marianne Hinrichs.

Diese Taktik könnte auch am Sonnabend, 5. August, gut sein. Dann lädt die HAZ zum ersten Maschseefest-Familienduell. Die Show läuft erneut in den Räumlichkeiten der „Waterkant“ am Nordufer. Dazu kann man sich noch mit dem Link https://aktion.haz.de/umfrage/anmeldung-spielspass anmelden. Man kann aber auch einfach als Zuschauer dabei sein und um 12 Uhr zum Nordufer am Fackelträger kommen.

Poetry-Slam und Single-Party: Das läuft auf der HAZ-Bühne

Der kostenlose Zugang gilt auch für die nächsten HAZ-Aktionen. Am Montag, 31. Juli, gibt es zum Beispiel den ersten Poetry-Slam auf dem Maschseefest. Die „Macht Worte!“-Reihe gastiert dann am Nordufer und präsentiert poetische Wortbeiträge von Regina Rohde, Antonia Josefa, Henrik Szanto und vielen mehr. Das Publikum übernimmt ab 19 Uhr die Rolle der Jury. Unterstützt wird sie vom amtierenden deutschen Poetry-Slam-Meister Florian Wintels.

Am Dienstag, 1. August, wird das Programm mit einer Comedyshow mit gleich sechs Stand-up-Comedians fortgesetzt. Die Show von Comedykrake beginnt um 19 Uhr. Im Anschluss spielt und singt Marie Diot. Die Liedermacherin setzt auf eine Mischung aus Humor und Chansonkultur und hat gerade den Walther-von-der-Vogelweide-Preis gewonnen. Die Woche wird abgeschlossen mit einer Neuauflage der legendären „Fisch sucht Fahrrad“-Party. Bei der Singleparty gibt es nicht nur die Möglichkeit, sich Nachrichten zukommen zu lassen, sondern auch Musik des DJs, der schon Ende der Neunzigerjahre bei der Party aufgelegt hat: Tobias Tiedtke. Zudem spielt die Band Guacamole Aqui eine Mischung aus Son Cubano, Salsa und Cumbia.

