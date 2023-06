Musikzug-Disko: Die Goldene Fanfare kehrt ins Alt-Hanovera zurück

Hannover. Menschen tanzen auf Tischen, winken mit Bierbechern und stimmen immer wieder lauthals Hymnen von „Cordula Grün“ bis „Westerland“ an: Mehr als 1300 Menschen haben im vergangenen Jahr die Vergabe der Goldenen Fanfare frenetisch gefeiert. Sie erlebten, wie das Fanfaren-Corps Laatzen die Publikumsjury beim HAZ-Spaßwettbewerb überzeugte. Sie erlebten aber vor allem, wie vielseitig, modern und tanzbar niedersächsische Musikzüge sein können. Da war die Punktewertung schnell Nebensache. Nun machen sich die Züge für die nächste Ausgabe beim Schützenfest warm. Am Mittwoch, 5. Juli, um 20 Uhr geht es los.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Wettbewerb interpretieren auch in diesem Jahr Fanfaren-Corps, Perkussions-Gruppen und Musikzüge keine klassischen Märsche, sondern Popmusik und Stimmungslieder. Im vergangenen Jahr tanzten die Besucher zu „Timber“ von Pitbull, „Happy“ von Pharrell Williams, „Let me entertain you“ von Robbie Williams und „Auf uns“ von Andreas Bourani. Und natürlich wurden auch wieder Songs von Helene Fischer und der Spider Murphy Gang mit Pauken und Trompeten im Festzelt gefeiert. Doch in diesem Jahr gibt es ein paar Neuerungen.

Schützen-Party: Erstmalig gibt es auch eine Expertinnen-Jury

So bewertet zum ersten Mal auch eine Experten-Jury mit. Dabei sind zum Beispiel die UNESCO City of Music-Koordinatorin Alice Moser, die Leiterin des Musikland Niedersachsen, Sina-Mareike Schulte, und Jürgen Wolf für die Schützen. Die Jury bewertet nicht nur Auftritt und Klangbild, sondern auch, ob die Gruppen die zehnminütigen Programmblöcke einhalten. Neu ist aber auch der Spielort. Denn die Feier niedersächsischer Musikkultur kehrt zu ihren Ursprüngen zurück. Schon 2015 lief die Fanfare im Alt-Hanovera-Zelt. Nun freut sich Jörg Politze von der Privatbrauerei Herrenhausen, das Fest wieder präsentieren zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leinegarde und Meißendorf endlich wieder bei der Show dabei

Sorgten zuletzt für Sitzpolonaise: Der Fanfarenzug Meißendorf. © Quelle: Samantha Franson

Entsprechend freut sich zum Beispiel der Fanfarenzug Meißendorf auf den Auftritt. Den Zug gibt es schon seit 1965. Die Spielleute waren 2019 Publikumslieblinge im Festzelt. Neben Meißendorf ist am 5. Juli auch das Drum & Music Corps Blue Bandits Hagenburg dabei. Zudem gibt es das lang ersehnte Wiedersehen mit der Leinegarde aus Neustadt. Das Trompeter-Showcorps hatte schon 2016 den Titel geholt und für Begeisterung gesorgt.

Fanfarenklänge unter der Diskokugel: So sah der Auftritt der Leinegarde 2016 aus. © Quelle: Philipp von Ditfurth

Das Fanfaren-Corps Laatzen nimmt nicht am Wettbewerb teil, sondern gestaltet als Vorjahressieger das Rahmenprogramm und kommt mit fast 40 Spielleuten und einem eigenen Schlagzeug. Spontane Musikzüge können sich noch kurzfristig per Mail an hannover@haz.de bewerben. Die HAZ-Redaktion hilft bei Fahrtkosten und Aufwandsentschädigung. Die Party beginnt am 5. Juli um 20 Uhr. Der Eintritt ist natürlich kostenlos.

HAZ