Schützenfest: Wer gewinnt die Goldene Fanfare?

Hannover. Zum Schützenfest wird das Alt-Hanovera-Zelt zum Treffpunkt niedersächsischer Musikkultur. Denn erneut buhlen beim HAZ-Spaßwettbewerb der Goldenen Fanfare mehr als 100 Musikerinnen und Musiker in Fanfaren-Corps und Musikzügen um die Gunst des Publikums. Erstmalig wertet eine Jury mit Musik- und Schützenkulturexpertise mit. Im Vordergrund steht aber auch bei der siebten Ausgabe der gemeinsame Spaß an Fanfarenklängen und Stimmungsliedern.

So treten am Mittwoch, 5. Juli, 2023, ab 20 Uhr gleich drei Musikzüge mit modernen Interpretationen von Popsongs an. In zwei Runden haben sie jeweils zehn Minuten für ihren Vortrag Zeit. Am Ende gibt es ein Finale. Der Gewinner aus dem vergangenen Jahr – das Fanfaren-Corps Laatzen – tritt nicht im Wettbewerb an, sondern gestaltet mit fast 40 Musikern und Musikerinnen jeweils das Rahmenprogramm für die beiden Runden und das Finale.

Konfetti und Applaus: Das Fanfaren-Corps Laatzen setzte sich 2022 in der damaligen Bayern-Festhalle durch. In diesem Jahr wird wieder im Alt-H gefeiert. © Quelle: Katrin Kutter

Beim Wettbewerb tritt nach längerer Pause wieder die Leinegarde an. Das Trompeter-Showcorps wurde 1964 aus einer Jugendrotkreuzgruppe heraus gegründet. Die Trompeter und Trompeterinnen sind mittlerweile überregional bekannt und haben auch schon in England, Frankreich und Schweden gespielt. Legendär war ihr Auftritt 2016 bei der Goldenen Fanfare mit fast 50 Teilnehmenden. Mit Hüten und weißen Handschuhen präsentierten sie einen Michael-Jackson-Mix und holten die Sieger-Fanfare nach Neustadt. Das Team betont, dass es ihnen nicht um den Wettbewerb geht, sondern um das Feiern der musikalischen Gemeinschaft.

Fanfarenzug Meißendorf ist in der Region Hannover gut vernetzt

Das sieht auch der zweite Zug so. Der Fanfarenzug Meißendorf reist zum zweiten Mal zur Goldenen Fanfare an. Den Zug gibt es schon seit 1965. Das Team aus Winsen um Vereinsmusikleiter Benny Macke ist auch in der Region Hannover gut vernetzt und spielte gerade beim Schützenfest in Thönse. Auch dort brachten die Spielleute die Besucher und Besucherinnen zum Sitz-Rudern wie 2019 im Festzelt in Hannover.

Der dritte Zug stammt aus Hagenburg. Das Drum & Music Corps Blue Bandits wurde schon 1964 gegründet. Die etwa zwei Dutzend Musiker und Musikerinnen setzen auf Xylophone, Marimba, Vibraphone und verschiedenen Rhythmusinstrumente. Dazu kommt ein sehr gut aufeinander abgestimmtes Percussion- und Blechblas-Team. Im vergangenen Jahr überzeugten die Blue Bandits mit Fahnen und Fanfaren und erreichte den dritten Platz.

Laatzen gibt Einblicke ins Jubiläums-Programm

Für das Rahmenprogramm hat sich das Fanfaren-Corps Laatzen eine besondere Einlage überlegt. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens gibt es erste Einblicke ins Festprogramm-Musical „Showtime –What does it take“. Für das Fest am 7. Oktober in der Alten Druckerei sind schon jetzt mehr als 500 Karten verkauft.

Erstmalig gibt es bei der Goldenen Fanfare eine Fachjury. Dabei sind zum Beispiel die Unesco City of Music-Koordinatorin Alice Moser, die Leiterin des Musikland Niedersachsen, Sina-Mareike Schulte, und Jürgen Wolf für die Schützen. Die Jury bewertet nicht nur Auftritt und Klangbild, sondern auch, ob die Gruppen die zehnminütigen Programmblöcke einhalten. Die Jury ist unabhängig, lässt sich aber sicher vom Jubel der Fans beeinflussen. Und der Spaß aller Beteiligten zählt am Ende am meisten. Der Eintritt ist kostenlos.

