﻿HAZ-Forum: Hannovers Schulen bekommen bis Jahresende WLAN

Polizei sucht Zeugen

Jugendliche überfallen Zwölfjährigen in Langenhagen-Wiesenau

Heftiger Vorfall in Langenhagen-Wiesenau: Fünf Jugendliche haben einen zwölfjährigen Jungen bedrängt, einer aus der Gruppe schlug mehrmals zu. Der Junge verlor das Bewusstsein. Der Verdacht der Polizei: Der Überfall resultierte aus einem Erpressungsversuch an der Schule des Jungen in Hannover.