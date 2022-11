﻿HAZ-Forum: Experten diskutieren über Energiekosten in Niedersachsen

So können Sie das HAZ-Forum sehen

Das HAZ-Forum können Sie am 24. November live im Pressehaus in der ehemaligen HAZ-Druckerei an der August-Madsack-Straße in Hannover-Kirchrode erleben. Ihre Anmeldung nehmen wir per Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Energie-Forum“ entgegen. Bei zu großer Nachfrage entscheidet das Los. Ihre finale Einladung wird per Mail bestätigt. Das Forum beginnt um 18 Uhr. Das Forum wird auch live im Netz auf www.haz.de übertragen. Dazu benötigen Sie ein digitales HAZ-Plus-Abonnement. Wenn Sie noch keines haben, können Sie ein Gratis-Probeabo abschließen. Natürlich wird auch in der gedruckten Zeitung ausführlich über die Veranstaltung berichtet.