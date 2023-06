﻿HAZ-Forum: Helfen Teilzeitangebote gegen den Lehrkräftemangel?

Hannover. Was tun gegen den gravierenden Lehrkräftemangel in Hannover und ganz Niedersachsen? Das Problem ist erkannt, das bekräftigt Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) beim HAZ-Forum Schul- und Bildungspolitik im Aufhof in der Altstadt Hannovers. „An bestimmten Schulen ist der Lehrermangel erschreckend. Und in den nächsten Jahren werden wir in noch größere Probleme kommen.“

Lehrkräftemangel, schleppende Digitalisierung und Inklusion – beim HAZ-Forum mit Fachleuten und rund 150 Leserinnen und Lesern ging es im ehemaligen Galeria-Kaufhof-Gebäude um Themen, die Eltern und Lehrkräften unter den Nägeln brennen.

Lerndefizite der Schüler machen ihm Sorgen: Malte Kern, Vorsitzender des Landesschülerrats Niedersachsen. © Quelle: Ilona Hottmann

Ein erheblicher Anteil an Stellen in Hannovers Schulen könne nicht besetzt werden, berichtet Michael Bax, Sprecher der hannoverschen Gesamtschulleiter. „Wenn sich der Stundenausfall häuft, können Schüler das Verpasste nicht mehr aufholen“, warnt Malte Kern, Vorsitzender des Landesschülerrats Niedersachsen. Im schlimmsten Fall entstünden enorme Defizite, die erst nach Jahren sichtbar werden.

Bessere Bezahlung als Stellschraube

Die Ausbildungskapazitäten werden ausgebaut. Sorge bereitet der Ministerin Hamburg aber das geringe Interesse an bestimmten Fächern und Lehrämtern. Sie appelliert an Abiturienten, sich im Studium für Physik und Mathematik, für Hauptschule und Grundschule zu entscheiden.

HAZ-Forum zur Schul- und Bildungspolitik Beim HAZ-Forum zur Schul- und Bildungspolitik diskutierte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) im Aufhof in der Altstadt Hannovers mit rund 150 Leserinnen und Lesern. Lehrkräftemangel und Stundenausfall, schleppende Digitalisierung und Inklusion waren die beherrschenden Themen bei dem Talk im früheren Galeria-Kaufhof-Gebäude. Auf dem Podium dabei: die hannoversche Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski, Malte Kern, Vorsitzender des Landesschülerrats Niedersachsen, Stefan Störmer, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Michael Guder, Vorsitzender des Landeselternrates Niedersachsen sowie Michael Bax, Sprecher der hannoverschen Gesamtschulleiter und Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover.

Eine Stellschraube: eine bessere Bezahlung. „Ab 2024 steigen wir in die A13-Besoldung für Grundschulen ein, um das Lehramt dort attraktiver zu machen und Bezahlungsgerechtigkeit herzustellen“, verspricht Hamburg.

Lehrkräfte aus dem Ausland

Michael Guder, Vorsitzender des Landeselternrates Niedersachsen, fordert, Lehrkräfte aus dem Ausland besser zu integrieren. Und er fragt, ob es angesichts der hohen Teilzeitquote unter Lehrkräften in Niedersachsen Veränderungen geben müsste. Eine Möglichkeit: Das Land schreibt mehr Teilzeitstellen aus.

Diskutieren den Lehrermangel und Lösungsvorschläge: Stefan Störmer, Michael Bax, Michael Guder und Rita Maria Rzyski. © Quelle: Ilona Hottmann

Eine Lösung sieht die Kultusministerin darin nicht. „Wir bekommen aktuell grundsätzlich zu wenig Bewerbungen.“ Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule, berichtet, dass junge Lehrkräfte heute oft bereits in Teilzeit in den Beruf starten. „Wir haben es mit einer neuen Generation zu tun, die ein anderes Verständnis von Arbeit haben“, sagte der Schulleiter.

Ein Problem dabei: Die Neuen müssen vor der Einstellung nicht mitteilen, dass sie Stunden reduzieren wollen. Der Schule fehlt dann Personal, bis die fehlenden Stellenanteile neu ausgeschrieben und besetzt sind.

Vor einer Einschränkung der Teilzeitmöglichkeiten warnt aber GEW-Landesvorsitzender Stefan Störmer. „Lehrkräfte gehen wegen der hohen Arbeitsverdichtung zum Selbstschutz in Teilzeit. Sie verzichten damit auf Gehalt und Pensionsansprüche.“ Eine Kappung dieser Möglichkeit würde abschreckend wirken und den Lehrkräftemangel noch verschärfen.

