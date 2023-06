﻿Kultusministerin verspricht Schülern mehr Zeit im Matheabi

Hannover. Gute Nachricht für zukünftige Abiturientinnen und Abiturienten: Niedersachsen wird den Schülern im schriftlichen Mathe-Abitur auch zukünftig eine halbe Stunde mehr Zeit einräumen. Nach Problemen im Jahr 2022 stand den Abiturienten dieses Frühjahr zum ersten Mal mehr Zeit zur Verfügung. Und es lief offenbar besser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir bleiben dabei“, versprach Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) beim HAZ-Forum zur Schul- und Bildungspolitik im Aufhof in der Altstadt Hannovers. Beherrschendes Thema bei dem Talk im früheren Galeria-Kaufhof-Gebäude waren aber der Lehrkräftemangel und die damit verbundene schlechte Unterrichtsversorgung.

Schüler entwickeln Defizite

„Ich freue mich auch, wenn mal eine Stunde ausfällt. Aber wenn sich das häuft, können Schüler das Verpasste nicht mehr aufholen“, warnte Malte Kern, Vorsitzender des Landesschülerrats Niedersachsen. Im schlimmsten Fall entstünden enorme Defizite, die erst nach Jahren sichtbar werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim HAZ-Forum zur Schul- und Bildungspolitik: Malte Kern (von links), Julia Willie Hamburg, Stefan Störmer, Michael Bax, Michael Guder und Hannovers Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski. © Quelle: Ilona Hottmann

Die Kultusministerin betonte, dass die Anzahl der Lehrkräfte bisher nicht zurückgegangen sei. Allerdings seien die Aufgaben durch Sprachförderung, Ganztagsschule und Inklusion stark gewachsen. Die Politik rechnete lange mit sinkenden Schülerzahlen und ging deshalb davon aus, dass die Lehrkräfte dann für die neuen Aufgaben Kapazitäten haben.

Die Lehrerausbildung wird jetzt wieder hochgefahren. „Es gibt aber Bereiche, die nicht studiert werden“, sagte Julia Willie Hamburg. Sie warb für Physik und Mathematik, für Hauptschule und Grundschule. „Ab 2024 steigen wir in die A13-Besoldung für Grundschulen ein, um das Lehramt dort attraktiver zu machen und Bezahlungsgerechtigkeit herzustellen.“

Ein erheblicher Anteil an Stellen in Hannovers Schulen könne nicht besetzt werden, berichtete Michael Bax, Sprecher der hannoverschen Gesamtschulleiter. „Ich hätte gerne mehr Geld, dann würde ich Menschen mit anderen Berufen einstellen.“ Als Beispiel nannte Bax den Elektriker, der Projekte mit den Schülern macht oder im Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik zum Einsatz kommt.

Moderieren das HAZ-Forum Bildung und Schulpolitik: Die Redakteure Heiko Randermann und Saskia Döhner mit Malte Kern vom Landesschülerrat. © Quelle: Ilona Hottmann

Michael Guder, Vorsitzender des Landeselternrates Niedersachsen, sprach sich dafür aus, Lehrkräfte aus dem Ausland besser zu integrieren. Und er fragte, ob es angesichts der hohen Teilzeitquote unter Lehrkräften in Niedersachsen Veränderungen geben müsste. Eine Möglichkeit: Das Land schreibt mehr Teilzeitstellen aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teilzeit: Problem oder Lösung?

Eine Lösung sieht Kultusministerin Hamburg darin nicht. „Wir bekommen aktuell grundsätzlich zu wenig Bewerbungen.“ Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover, berichtete, dass junge Lehrkräfte heute oft bereits in Teilzeit in den Beruf starten.

„Wir haben es mit einer neuen Generation zu tun, die ein anderes Verständnis von Arbeit haben“, sagte der Schulleiter. Ein Problem dabei: Die Neuen müssen vor der Einstellung nicht mitteilen, dass sie Stunden reduzieren wollen. Der Schule fehlt dann Personal, bis die fehlenden Stellenanteile neu ausgeschrieben und besetzt sind.

Vor einer Einschränkung der Teilzeitmöglichkeiten warnte GEW-Landesvorsitzender Stefan Störmer. „Lehrkräfte gehen wegen der hohen Arbeitsverdichtung zum Selbstschutz in Teilzeit. Sie verzichten damit auf Gehalt und Pensionsansprüche.“ Eine Kappung dieser Möglichkeit würde abschreckend wirken und den Lehrkräftemangel noch verschärfen.

HAZ