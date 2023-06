Aufbruch oder Sorge: Wie geht es mit Hannovers Innenstadt weiter?

Hannover. Wie entwickeln sich die Gewerbeflächen in der hannoverschen Innenstadt? Können neue Wohnkonzepte die City attraktiver machen? Und wie schafft man mehr Aufenthaltsqualität im Zentrum Hannovers? Das sind nur drei Fragen, die beim nächsten HAZ-Forum geklärt werden sollen. Am Donnerstag, 15. Juni, geht es um 18 Uhr um die Stadt- und Innenstadtentwicklung Hannovers.

Die letzten Nachrichten aus der Innenstadt waren von einer gewissen Ambivalenz geprägt. So wurde die Eröffnung der Leinewelle als neue Attraktion für die Altstadt und die gesamte Region Hannover gefeiert. Den Aufhof in der ehemaligen Galeria-Kaufhof-Filiale an der Marktkirche nutzen Studierende und Kulturschaffende als innovatives Labor für Fragen der Stadtentwicklung bis zur Mobilität. Und das streitbare Programm am Raschplatz zieht zumindest neue Zielgruppen direkt am Hauptbahnhof an.

Viele Labore: Die Innenstadt Hannovers ist im Wandel

Gleichzeitig wurde bekannt, dass das Schuhhaus Görtz, eines der traditionsreichen Geschäfte in der Fußgängerzone, schließt. Voraussichtlich ab Ende Juli werden sich die Ladentüren nicht mehr öffnen, bestätigte eine Sprecherin. Zudem dachte Ariana Jablonka vom Klavierhaus Döll öffentlich über einen Umzug nach. Das Geschäft an der Schmiedestraße gibt es seit der Wiederaufbauzeit 1956/1957. Aber den Umbau der Schmiedestraße und den möglichen Abriss der ehemaligen Galeria-Kaufhof-Immobilie in unmittelbarer Nachbarschaft verfolgt Jablonka mit Sorge. Die Kundinnen und Kunden würden über schwierige Erreichbarkeit klagen.

Die Stadt ist offensichtlich im Wandel. Über Chancen und Risiken diskutiert Jablonka beim nächsten HAZ-Forum. Dort trifft sie auf den Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler, und die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverband Hannover (HVH), Karin Schindler-Abbes. Zu Gast sind zudem Michael Volland, Gründer des ungewöhnlichen Geschäfts Vaund in der Georgstraße, und der hannoversche Stadtbaurat, Thomas Vielhaber. Weitere Gäste sind angefragt. Die Moderation übernimmt Conrad von Meding.

Melden Sie sich jetzt für das Forum im Aufhof an

Die Diskussion findet am Donnerstag ab 18 Uhr im Aufhof an der Marktkirche. Der Einlass ist über die Schmiedestraße möglich. Anmeldungen sind unter https://aktion.haz.de/angebot/zukunftdinnenstadt möglich. Fragen können schon jetzt per E-Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Innenstadt“ eingereicht werden. Der Eintritt ist kostenlos.

