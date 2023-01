HAZ-Forum: Politik und Medien – wie kommunizieren wir miteinander in Zeiten von Krisen und Fake-News?

Hannover. Corona, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, Energie-Krise: Gerade in Kriegs- und Krisenzeiten ist politische Kommunikation besonders anspruchsvoll. Zugleich haben gezielte Falschaussagen und Falschmeldungen Hochkonjunktur, werden gelesen, geglaubt, kommentiert und weiterverbreitet.

Beim nächsten HAZ-Forum soll es am 7. Februar darum gehen, wie die Bundesregierung in diesen Zeiten kommuniziert. Zu Gast ist die Erste Stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Christiane Hoffmann.

Christiane Hoffmann war fast 20 Jahre für die „Frankfurter Allgemeine“ als Journalistin tätig, war Korrespondentin in Moskau und Teheran und stellvertretende Leiterin des „Spiegel“-Hauptstadtbüros. Die 55-Jährige informiert seit Januar 2022 regelmäßig über die Arbeit der Bundesregierung und leitet zudem stellvertretend das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Hoffmann stellt sich als Sprecherin regelmäßig den Fragen diverser Medien zu bundespolitischen Themen. Am 7. Februar spricht sie mit der HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader über die Beziehung von Politik und Medien.

Wie gut kommuniziert Bundeskanzler Olaf Scholz?

So geht es beim HAZ-Forum entsprechend um Qualität und Quantität von politischer Kommunikation. Wie erklärt man politische Strategien und Abwägungen bei sensiblen Themen? Wie vermittelt man möglichst in einfacher Sprache komplexe Sachverhalte? Und wie wahren Medien die kritische Distanz zur Regierung? Wie schwierig passende Antworten auf solche Fragen sind, lässt sich an der Panzer-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz ablesen. War es klug, möglichst wenig zu möglichen Panzerlieferungen an die Ukraine zu sagen? Hoffmann wird erklären, wie man Diplomatie, Strategie und Transparenz in Einklang bringt.

Jetzt anmelden und Fragen schicken

Beim HAZ-Forum am 7. Februar soll es aber auch um das politische Engagement gegen Desinformation gehen und die Rolle sozialer Medien im Umgang mit Medieninhalten, die zum Beispiel von künstlichen Intelligenzen verändert wurden – sogenannte Deepfakes. Das etwa einstündige Gespräch läuft im traditionsreichen Anzeiger-Hochhaus. Die Moderation übernimmt HAZ-Redakteur Heiko Randermann. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen und Fragen können schon jetzt per Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „HAZ-Forum“ an die Redaktion geschickt werden.