Lüttje Lage: Abschied von einer Liege

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Abschied von einer Liege.

Hannover. Jedes Jahr im Herbst steht bei uns im Garten eine Zäsur an. Möbel und Grill gehen in die Pause und müssen eingelagert werden; auch den Sonnenschirm haben wir schon länger nicht mehr aufgespannt. In den Beeten hat das eine oder andere die trockenen Sommertage nicht überlebt, und vom Oleander wissen wir, dass er kein Freund von Winternächten im Freien ist.

Bei mir ruft so etwas immer ein wenig Wehmut hervor. Das gilt insbesondere dann, wenn etwas lieb Gewonnenes nicht mehr in den Schuppen kommt, sondern zum Wertstoffhof. Das betrifft jetzt unsere hölzerne Schaukelliege. Rund 20 Jahre hat sie auf Terrasse gestanden. Ich habe gern auf ihr gelegen. Meistens wollte ich etwas lesen, bin dann aber schnell eingeschlafen oder habe die Vögel beobachtet, die bei uns über das Dorf ziehen. Ich kenne alle unsere Reiher und auch die Störche und die Greifvögel.

Meiner Frau war die Schaukelliege schon länger ein Dorn im Auge, weil sie viel Platz wegnahm und leider auch nicht ausreichend von mir gepflegt wurde. Die Kufen waren morsch, Verbindungszapfen abgerissen und einige Stäbe gesplittert. Als ich mich am Wochenende angesichts einer milden Herbstsonne noch einmal hingelegt habe, brach ein Querholz. Damit war die Liege endgültig hin.

Ohne die Liege überhaupt wieder auf die Terrasse?

Ich zerlegte sie, packte die Einzelteile ins Auto, fuhr zum Wertstoffhof und warf das Ganze in den Altholzcontainer. Dessen Presse setzte sich in Bewegung, es knackte und knirschte sehr unerfreulich. Einen letzten Blick zurück ersparte ich mir, fuhr wieder nach Hause und haderte den Rest des Tages herum. Ich weiß noch gar nicht so genau, ob ich nächstes Jahr überhaupt wieder auf der Terrasse liegen werde oder nur in der Stube auf dem Sofa. Das ist nämlich neu.

