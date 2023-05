﻿„Lüttje Lage“: Auch du, mein Hund Brutus

Hannover. Ein wirklich großer Geist begegnet auch dem Ungewöhnlichen mit großer Offenheit. Und so tat Gottfried Wilhelm Leibniz etwas ganz Vernünftiges, als man ihm 1714 berichtete, dass es bei Zeitz einen sprechenden Hund geben sollte: Er hörte sich erst mal an, was das Tier zu sagen hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwa 30 Wörter soll der mittelgroße Bauernhund beim Besuch von Leibniz über die Lefzen gebracht haben, darunter „Tee“, „Kaffee“ und „Schokolade“. So berichtete es Leibniz zumindest in einem Bericht an eine Akademie. Nur mit den Buchstaben m, n und x soll das Tier seine artikulatorischen Probleme gehabt haben. Die Hundelogopädie steckte damals ja noch in den Welpenschuhen. Anders als viele seiner Zeitgenossen hielt Leibniz es jedenfalls sogar für möglich, dass auch Tiere eine Seele haben könnten.

An all das musste ich denken, als ich jetzt bei Freunden eine Urne im Regal sah. Sie trug die Aufschrift „Sic transit gloria hundi“, frei übersetzt: „So vergeht des Hundes Ruhm“. „Darin ist die Asche von unserem Brutus“, verriet mir der Freund traurig, „wenn das Wetter schöner wird, wollen wir ihn feierlich im Garten beisetzen.“

Ich dachte an den lieben Brutus zurück. Er war ganz zweifellos ein Hund mit Seele gewesen. Ein Wesen mit einem ausnehmend liebenswürdigen Charakter. Selbstlos, friedvoll, bescheiden. Als er vor einigen Wochen starb, wurde er von großen Teilen der Laatzener Bevölkerung tränenreich betrauert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich finde, Brutus hat einen Abschied in Ehren wirklich verdient. Seine Seele hat im Hundehimmel vermutlich sofort einen Ehrenplatz bekommen. Vermutlich lagert er dort jetzt auf einer grünen Aue, bekommt sein tägliches Frolic, und gelegentlich schaut so ein freundlicher Herr mit Gelehrtenrock und Allongeperücke bei ihm vorbei, um ein paar Worte über Philosophie oder Mathematik zu wechseln. Oder darüber, wie es ist, in Hannover an der Leine spazieren zu gehen. In der besten aller möglichen Welten findet so zusammen, was zusammengehört. Grüß Leibniz von uns, Brutus!

Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie