So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Böse und schöne Überraschungen.

Urlaub ist ja immer schön, auch wenn es zuweilen kleine böse Überraschungen gibt. Etwa die eigentlich bekannte Tatsache, dass man neue Stiefel erst einlaufen muss.

Deren Nichtbeachtung führte dann dazu, dass aus der geplanten gemeinsamen mindestens dreistündigen Strandwanderung lediglich ein halbstündiger Strandspaziergang wurde. Dieser endete erst mit einem Abbruch der Wanderung, dann mit einer alleinigen Busfahrt zum Ursprungsort und schließlich mit dem Aufsuchen einer gut ausgestatteten Apotheke. Die dortige sofortige Versorgung mit einem wunderbaren Schmerzpflaster führte wiederum dazu, dass die Wanderung hätte fortgesetzt werden können. Allerdings begann diese – statt am Strand – in der Altstadt dieses sehr schönen Ortes an der Ostsee und endete mit einer Shoppingtour. Denn – nächste schöne Überraschung – es gibt tatsächlich noch Städte mit einer sehr ordentlichen Anzahl kleiner feiner inhabergeführter Geschäfte.

Was zur nächsten unschönen Überraschung am Ende des Urlaubs führte. Nämlich der, dass in Koffern auch nur ein begrenzter Platz vorhanden ist und man die Neuerwerbungen aus den kleinen feinen inhabergeführten Geschäften doch sehr quetschen musste. Und ordentlich zu schleppen hatte – was die strandbewanderte Begleitung lediglich mit Feixen quittierte.

Der nächste Urlaub wird also mit alten Schuhen für den Strand, größeren Koffern für das kleinstädtische Vergnügen und einer muskulösen schleppfreudigen Begleitung geplant. Damit es keine bösen Überraschungen gibt.