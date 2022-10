﻿„Lüttje Lage“: Coole Minze

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Coole Minze

Das Rad ist treu und brav und hat bisher – abgesehen von der quietschenden Vorderradbremse –eigentlich keine Probleme gemacht. Vor ein paar Wochen aber fing es an, Geräusche zu machen. Es war im Grunde nur ein einziges Geräusch. Ein feines Klicken, irgendwo aus der Pedalgegend.

Weil die Erfahrung lehrt, dass sich viele Probleme von allein lösen, machte ich erst mal das, was ich ganz gerne mache: nichts. Aber das half nichts. Das Klicken ging nicht weg, es wurde auch nicht lauter, aber nerviger. Denn jetzt achtete ich darauf. Bei jeder Pedalumdrehung machte es ganz zart „Klick“. Es hörte einfach nicht auf damit: „Klick“, „Klick“, „Klick“. Ich musste an chinesische Wasserfolter denken, bei der Menschen mit tropfendem Wasser wahnsinnig gemacht wurden.

Fragen an den Fahrradchecker

Glücklicherweise kenne ich einen Fahrradchecker. Der legt sich alle zwei Jahre ein neues Fahrrad zu und kennt sich mit Fahrradproblemen aller Art aus. „Die Pedale sind ja doppelt verkapselt“, sagte der Fahrradchecker, „wenn da irgendwo ein Sandkörnchen zwischen gerät, kann es schon mal zu so einem Klicken kommen.“

Mir war eine doppelte Verkapselung von was auch immer im Pedalbereich noch gar nicht aufgefallen. Ich fragte den Kapselexperten, was zu tun sei. Er sagte: „Zahnseide“.

Es fühlt sich grundfalsch an, ein Fahrrad mit Zahnseide zu bearbeiten, schließlich reinigt man sich die Zähne auch nicht mit einem öligen Lappen. Aber ich wusste mir keinen anderen Rat. Also zog ich die Zahnseide („Coole Minze“ von „Oral-B“) durch die Verbindung zwischen Kurbel und Pedalen und fuhrwerkte damit auch ein wenig zwischen dem herum, was die Fachleute Tretkurbel und Tretkurbellager nennen. Am Ende war die Zahnseide ein bisschen ölig.

Das Klicken ist natürlich geblieben. Aber ich habe den Eindruck, dass das Rad jetzt cool nach Minze riecht.