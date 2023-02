﻿Lüttje Lage: Das geheime Leben der Gastherme

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Das geheime Leben der Gastherme.

Wer wollte bestreiten, dass die Dinge um uns herum nicht einfach nur da sind. Sie haben auch ein Innenleben. Ein Förster ist zum Beispiel in unserem Land reich geworden mit der Mitteilung, dass Bäume ein geheimes Leben führen. Ich wusste das schon viel früher. Schließlich habe ich in dieser Rubrik bereits vor Jahren von der Eiche berichtet, die nebenan im Garten lebt, mir im Herbst jede Menge Laub in den Vorgarten schmeißt und Eicheln auf den Kopf knallt. Ganz oben, wo nicht mehr so viel Haar wächst. Schmerzhaft ist das. Und dabei habe ich diesem Riesending nie etwas getan. Leise geflucht höchstens. Wenn ich das dritte Mal in einer Woche Laub fegen musste.

Was nur wenige wissen: Auch Gasthermen haben ein geheimes Leben. Unsere hat kürzlich ziemlich gegrummelt, nein, doch eher gebrummt – zunehmend lauter. Es klang irgendwie unwillig, das Ganze hatte sogar etwas Bedrohliches. Ich rief den Kundendienst an. Termin in drei Wochen. Ich zeterte ein bisschen, backte dann aber kleine Brötchen: „Sie können gern zu jeder Tages- und Nachtzeit kommen.“ „Okay, dann nächste Woche.“

Am nächsten Tag war das Brummen weg. Ich wollte den Termin absagen. Meine Frau riet zur Vorsicht. „Warte noch. Man weiß nie. Vielleicht brummt sie morgen wieder.“ Sie blieb still. Die Gastherme. Zum verabredeten Zeitpunkt war der Kundendienst da. Ich hatte vergessen abzusagen. Die Situation war mir peinlich. Der Mann vom Kundendienst ging wieder. Unverrichteter Dinge.

Seit ein paar Tagen gibt die Therme so ein lautes, pfeifendes Quietschen von sich, wenn ich das heiße Wasser für die Badewanne aufdrehe. Mir wurde gesagt, dass ich den Heizungsmonteur anrufen soll. Ich warte noch. Vielleicht vergeht das Quietschen wieder. Man soll sowieso nicht so viel baden in dieser Zeit.

