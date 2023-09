﻿Lüttje Lage: Das Geschenk

Kostenfrei bis 06:00 Uhr lesen

Organisiert von der FDP

Am 3. Oktober verwandelt sich fast ganz Isernhagen wieder in einen großen Garagenflohmarkt. Veranstalter ist auch in diesem Jahr die FDP. Wer mit einem Stand in den Altdörfern oder Neuwarmbüchen dabei sein möchte, kann sich noch anmelden.