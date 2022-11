﻿Lüttje Lage: Das kleine Wörtchen Demut

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Demut

Hannover. In der Politik ist ein Wort in Mode gekommen, das man bereits auf antiken Sinnschriften und-tafeln finden konnte. Etwa wenn ein Gläubiger vor den Pranken eines grimmigen Löwen kuscht: Das kleine Wörtchen Demut.

Hohe Ämter werden heutzutage immer öfter in „Demut“ angenommen. Wo sich früher zur Politik schnell der Wermut gesellte, kriecht heute die Demut in die Rhetorik. Doch Demut (ein Wort, das so etwas wie „Dienen“ bedeutet) gegenüber wem? Dem Nachbarn gegenüber? Der Natur, die man früher noch Mutter nannte? Gott gegenüber oder gegenüber jenem höheren Wesen, das manche immer noch verehren? Oder gegenüber dem Volk, dem großen Lümmel (Heinrich Heine).

Macht ein Hexenschuss demütig?

Ich habe angesichts des letzten Hexenschusses (ein eigentlich frauenfeindliches Wort für einen zweifellos menschenfeindlichen Vorgang) eine gewisse Demut gegenüber Rasenkanten entwickelt. Auch gegenüber tiefliegendem Unkraut zwischen den Platten der Garagenauffahrt. Doch meine sich daraus entwickelte gebückte Haltung gleicht nicht derjenigen, die Philosophen als wahre Demut bezeichnen würden. Oder gar als christliche. Denn was hat Demut mit einem Menschen zu tun, der sich in einem 90-Grad-Winkel durch die Kulisse schiebt?

Was also hat das neue Modewort „Demut“ im niedersächsischen Landtag zu suchen, in dem es diese Woche plötzlich auftauchte? Warum verwenden es gerade die Hochgestellten und Frischgewählten so gerne, obwohl Fraktionszwang und Bezirksproporz auch weiterhin gelten? Die „Gesinnung eines Dienenden“ soll hier besungen werden, sagt uns Zwerg Allwissend aus dem Internet. Sicher, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber bleibt dafür Demut in jedem Fall? Wir raten nur: Vorsicht an der Rasenkante. Auch wer sich rhetorisch zu schnell bückt, den kann es schnell am Rücken erwischen.

