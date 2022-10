﻿„Lüttje Lage“: Das Plattrad

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Das Plattrad

Berlin, ja, Berlin. Da geht vieles. Oder auch nicht. Ich hatte kein eigenes Rad dabei und wollte mir eins leihen. Mit der App, mit der ich in Hannover Roller buchen kann, sollte das funktionieren. In Berlin bietet der Verleiher auch Fahrräder an. QR-Code scannen, bisschen was bestätigen und losfahren; so geht das mit den Rollern in Hannover. So sollte das auch mit den Fahrrädern in Berlin gehen. Ging aber nicht.

Als ich die diversen „Einverstanden“-Buttons geklickt hatte, und mit dem Fahrrad los übers Tempelhofer Feld brausen wollte, tat sich – nichts. Das Rad war mit einem Schloss gesichert. Und das ließ sich nicht entsperren, weder per App noch per Hand. Ich ruckelte am Rad herum, versuchte es ein bisschen zu schieben, in der irrsinnigen Hoffnung, dass sich das Schloss dann schon lösen würde. Aber nichts löste sich. Das Rad war blockiert. Und das nicht nur wegen des Schlosses, sondern auch weil der Hinterreifen platt war. Das fiel mir aber erst auf, nachdem ich die Fahrt schon elektronisch gestartet hatte. In der App hieß es, dass die Abbuchung begonnen hätte. Ich drückte „Fahrt beenden“, aber nichts rührte sich. Ich hatte mich ja auch nicht gerührt. Die App war eingefroren, meine Miene auch. Aber die Zeit lief. Und rumstehen kostet auch was. Gerade in Berlin.

Am Ende – ich war mit einem anderen Fahrrad eines anderen Anbieters erfolgreich – hat das Unternehmen für eine Fahrt, die ich nicht angetreten habe und auch gar nicht antreten konnte, ein Euro und ein bisschen abgebucht. Ich habe mich in dem dafür zuständigen Anmerkungsfeld in der App ein bisschen beschwert, aber keine Antwort bekommen. Wahrscheinlich steht das Plattrad immer noch da und zockt Touristen ab. In Hannover aber werde ich die App wohl weiternutzen. Hier gibt’s zwar nur Roller. Aber die haben Vollgummireifen.

