﻿Lüttje Lage: Es fehlt an Filzkraut

. Bei uns stand am Wochenende die Frühjahrsinventur in Hof und Garten an. Dabei entdeckten wir, dass die Fugen zwischen den Sandsteinplatten der Terrasse fast vollständig zugewuchert sind. „Die müssen wir auskratzen“, sagte meine Frau. Mit „wir“ bin in solchen Fällen ich gemeint. Fugenkratzen ist eine Tätigkeit, die auf meiner Favoritenliste ähnlich weit unten steht wie zum Beispiel Nasenhaare entfernen. „Und wenn es Ritzenkraut ist?“, fragte ich.

Dazu muss man wissen, dass die Stadt Hannover vor einigen Jahren Ritzenkraut auf dem Klagesmarkt entdeckt hat, als dieser zur Bebauung vorbereitet wurde. Insgesamt mehr als 100 Arten hatte ein Experte kartiert, darunter das Deutsche Filzkraut, die Schwarznessel oder den Milden Mauerpfeffer. Alle brauchen Extremstandorte ohne Schatten, und alle sind im Bestand bedroht und deshalb geschützt. Die Stadt ließ sie deshalb unter anderem zum Schützenplatz umsiedeln, wo es seitdem in geeigneten Ritzen unscheinbar, aber zuverlässig gedeiht.

„Artenschutz dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen“, sagte ich und wollte auch nicht ausschließen, dass unsere Terrasse ein Extremstandort ist. „In den Fugen wachsen Gras und Moos. Um das zu sehen, muss man kein Experte sein“, sagte meine Frau. Zur Sicherheit suchte ich im Internet Ritzenkraut-Fotos, druckte sie aus und machte mich an die Bestimmung. Das Resultat: Von Deutschem Filzkraut keine Spur, von all den anderen wertvollen Kräutern auch nicht. Ich werde also kratzen müssen. Zum Glück hat es dann aber erst einmal geregnet – wenigstens auf das Wetter war Verlass.

