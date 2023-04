Lüttje Lage: Es ruft aus dem Wald

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Es ruft aus dem Wald.

. Der Morgen war noch ruhig und taufrisch, das Fenster geöffnet und ich im Halbschlaf, als es mehrmals und sehr vernehmlich „Ku Kuu“ aus Richtung Twenger Dorfwald rief. Unser Kuckuck meldete seine Rückkehr aus Afrika. Die Vögel gelten als Frühlingsboten, was hoffen lässt, dass der April seine Launen in Richtung Wärme dreht.

Ich erinnerte mich an eine E-Mail des Naturschutzbundes, der dazu auffordert, Kuckucke möglichst nach Zahl und mit genauem Aufenthaltsort zu melden. „Sie nehmen in den letzten Jahrzehnten vielerorts ab“, heißt es in dem Aufruf, was auf die Twenger Vögel im allgemeinen so nicht zutrifft. Angesichts des üppigen Nahrungsangebots mit Futterstellen an den meisten Häusern werden sie bei uns immer dicker. Es geht wohl auch eher um Bestandszahlen, vermute ich.

Bekanntlich hat der Kuckuck nicht den besten Ruf, weil er sogenannten Brutparasitismus betreibt. Die Weibchen legen ihre Eier in fremder Vögel Nester. Um Brut, Ernährung und Erziehung ihrer Kinder kümmern sich die Kuckucke dann nicht mehr. Der Nachwuchs wiederum zerstört die rechtmäßig ins Nest gelegten Eier von Goldammer, Rotschwanz oder Zaunkönig. Die Anklage muss auf Mord lauten, der angesichts fehlender Strafmündigkeit der Kuckuckskinder auch noch ungesühnt bleibt.

Dessen ungeachtet hat der Zoologe und Schriftsteller Alfred Brehm (der mit dem Tierleben) folgendes gesagt: „Ich tue recht, wenn ich den Kuckuck der allgemeinen Schonung empfehle. Er darf dem Walde nicht fehlen, denn er trägt nicht nur zu dessen Belebung, sondern auch zu dessen Erhaltung bei.“ So ergeht nun die Meldung, dass ein Kuckuck in der Siedlung Twenge, Waldstück am Hainhäuser Weg, Haus- oder Baumnummer unbekannt, eindeutig identifiziert wurde. Ob die anderen Vögel in diesem Umstand einen Beitrag im Sinne Brehms erkennen, Stichwort Belebung, darf man allerdings bezweifeln.

