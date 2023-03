﻿Lüttje Lage: Handwerk hat goldenen Boden

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Handwerk hat goldenen Boden

Es war natürlich schon später, also nach Feierabend, als es in der Toilettenspülung knackte und das Wasser durchlief. Ungehemmt, in einem ansehnlichen Strahl. Ich ruckelte an den Bedienungsknöpfen, klopfte gegen die Wand, hinter der die Technik verborgen ist – nichts. Ich versuchte, mit einem Scheuerlappen abzudichten – wenig Effekt. Das Wasser lief und lief. An den Haupthahn im Keller traute ich mich nicht ran. Es wurde eine schlaflose Nacht. Ich träumte davon, dass sich unter unserem Haus in der Kanalisation die Ratten versammelten. Endlich Frischwasser, Badespaß für alle Nager. Dann klingelte es an der Tür, und ein Mitarbeiter der Enercity-Wasserabteilung hielt mir eine horrende Rechnung unter die Nase. Ich wachte auf.

Morgens dann Anrufe bei hannoverschen Gas- und Wasserinstallateuren. Keine Termine. Nirgendwo. Bitten, betteln, Verweis auf einen Notfall. Keine Chance. Ich wandte mich an einen Notdienst. Natürlich gab es nur eine Handynummer. „Lass die Finger davon!“, sagte meine innere Stimme. Aber in der Spülung lief das Wasser durch. „75 Euro An- und Abfahrtpauschale“ sagte der Notdienst.

Sie kamen zu zweit. Schwarze Jeans, schwarze Pullover. So sahen Handwerker früher nicht aus. Der eine trug Basecap und Sonnenbrille, dabei ist es auf dem kleinen Flur vor unserer Toilette eher dämmrig. Aber er war auch gar kein Handwerker. Er war der Buchhalter.

Er hatte ein Handy und ein kleines Kästchen, das Geld aus meiner EC-Karte lutschen konnte. Der Handwerkerkollege griff in den Spülkasten, murmelte etwas, der Buchhalter sagte: „189 Euro Reparaturpauschale“. Mir war schon alles egal. Die Daumen des Buchhalters flitzten über das Display seines Handys, er schrieb die Quittung. Der kleine schwarze Kasten ackerte. Ich glaubte, ein zufriedenes Rülpsen zu hören – aber das war vielleicht nur Einbildung.

Der Installateur schraubte, schwitzte und grummelte. Der Strom des Wassers verebbte. Nach 20 Minuten ging der Notdienst wieder. Sie nahmen 308,21 Euro mit. Wir spülen jetzt immer nur noch ganz vorsichtig.

